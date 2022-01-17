棒籃跨界交流再一波，高人氣職業球隊樂天桃猿與桃園領航猿持續合作，推出「雙猿樂起來」商品活動，由領航猿總經理陳信安及當家球星施晉堯與樂天桃猿兩大強投王溢正及陳冠宇，相互披上彼此戰袍，一同示範多款穿搭，就要讓橙客與十號隊友新年「樂起來」、「帥起來」！

桃園領航猿新球季攜手樂天桃猿，展開桃園在地「大三元(猿)」計畫，首波已於開幕戰找來樂天女孩助陣，本次更特別由兩隊交換穿搭，聊起棒球的領域，施晉堯笑稱：「早知道小時候就打棒球了，薪水比較多啊！」

同為文化大學學長的樂天桃猿王溢正為他戴上球帽，戲稱：「加盟儀式就是這樣。」施晉堯笑說：「加盟後第一件事情就是先幫學長撿球。」提及籃球的印象，樂天桃猿陳冠宇說起小時候曾打過籃球，很羨慕室內場館就不會曬黑，讓身旁的學長王溢正不禁爆料：「他膚質很好，都是因為下場狂擦保養品。」

從未練過籃球的王溢正，對於籃球卻能一手持球，更現場展示運球、投籃等動作，忍不住說出經典台詞：「教練我想打球！」穿上籃球衣、下身搭配球員版練習褲的他，更稱讚版型好看，質料舒服，領航猿總經理陳信安難得穿上棒球球衣，感受相當特別，現場穿上多款商品，所穿的風衣帽T、夾克，搭配拼接設計，質料佳、設計潮味濃厚，大讚樂天桃猿品項多元，都是相當實穿的休閒服飾。

迎接新年，桃園領航猿首次推出飛行外套，搭配元年徽章視覺，航空意象更加濃厚，讓人感受新年的煥然一新，加上熱銷的風衣夾克、立領外套、帽T，要讓各位橙客與十號隊友都能感受滿滿溫暖，慶賀雙方合作，「雙猿樂起來」商品活動即日起至24日中午12點限時特惠，領航猿線上商城消費輸入指定折扣碼『TYP330』滿額2000元可折300元，樂天桃猿全通路推出指定冬季商品58折起，冬季暖呼呼專區全面七折持續熱賣中。期間凡於領航猿、樂天桃猿線上商城消費不限金額即贈樂天桃猿或領航猿證件帶乙條，趕緊手刀「買起來」！