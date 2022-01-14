高雄鋼鐵人14日在鳳山體育館主場迎戰桃園領航猿，儘管班森攻下全場最高28分，「男模」呂政儒也投進6顆三分球、貢獻24分，可惜領航猿末節完全主宰戰局，最後以101比94力退鋼鐵人，也讓鋼鐵人目前以2勝5敗落居聯盟墊底，領航猿則摘第3勝。

領航猿一開賽就打出5比0開局，不過鋼鐵人也靠呂政儒三分球帶領，打出5比0回應，隨後雙方陷入拉鋸戰，吳家駿首節就飆進3顆三分球、包辦11分，幫助領航猿打完首節，取得29比27領先，鋼鐵人則以班森10分表現較佳。

來到次節，趁著領航猿洋將羅賓森3犯退場休息，鋼鐵人換成布朗在三分外線開火，一度取得45比40領先，不過領航猿馬上靠著施晉堯、李家慷各1顆三分球重新追上，上半場結束，鋼鐵人取得55比54小幅領先，班森半場18分最高。

來到下半場，班森持續在內線逞威，順利幫助鋼鐵人擴大領先到雙位數，可是領航援再次追近，這次換成羅賓森與吳家駿、陳冠全等人聯手，打完前3節，鋼鐵人仍以76比74領先，班森貢獻26分、11籃板，呂政儒15分，布朗13分。

可是來到末節，領航猿兩名洋將接力爆發，羅賓森更在最後4分12秒上演單臂爆扣，還比出閉嘴手勢，幫助領航猿88比83領先，班森也在最後2分42秒因為刻意打到羅賓森的臉，被吹違反運動精神犯規，形勢對地主鋼鐵人越來越不利。

幸好呂政儒再次發揮三分火力，打到最後1分28秒，幫助鋼鐵人追成92比94，可惜喬丹及時完成三分打，儘管彭俊諺兩罰俱中，可惜陳冠全及時補進兩分，幫助領航猿最後31秒領先5分，場上打局已定，吳家駿也在最後5秒兩罰俱中。