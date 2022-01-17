由邱宇辰（左起）、涂善存、宋偉恩、管麟主演的《我和我的鋼四壁》公布主視覺。（衛視中文台提供）

衛視中文台繼目前正熱播的第一部奇幻都會愛情劇《如果花知道》之後，將於2月28日推出第二部由涂善存、邱宇辰、宋偉恩以及管麟聯袂主演的《我和我的鋼四壁》，17日正式發布第一波主視覺，4位男主角看到的第一眼「亮點」都大不同！

涂善存說看到第一個感覺，就覺得很能體現「鋼四壁」的日常生活，每個人角色個性都展現得淋漓盡致，像他飾演開創業務擔當的角色劉放，在照片中陽光般的笑容和自信，宛如團隊領導者的風範，也透露出團隊中大家一起共事的好感情。

主視覺中邱宇辰雙手枕後腦杓一派輕鬆樣，如同他飾演的胡里安，是鋼四壁的開心果。他笑說戲外的他其實個性剛好一半一半，也會有需要有自己空間的時候。他透露最喜歡主視覺哪中桌上的漫威公仔們，直說這是他劇中最喜歡的裝飾品，因私下的他可是漫威迷，最愛鋼鐵人，家中更收藏高達100公分的鋼鐵人公仔，有著最愛角色的加持，讓他拍戲時也發揮鋼鐵人般的意志，一起和其他鋼四壁成員完成這拍攝旅程。

宋偉恩飾演軟件擔當孫子謙，主視覺中的他手上拿著室內設計軟件，自從確定角色是要負責室內設計軟件，他便開始認真地逛傢俱展示店，從中去觀察一些設計上搭配技巧，希望可以容入自己的角色中。管麟說一看到主視覺中的他手中拿著模型，真的就像劇中設計擔當蕭聖宇對室內設計的熱愛。