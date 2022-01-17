米可白。（華視提供）

楊子儀。（華視提供）

蕭煌奇。（華視提供）

荒山亮。（華視提供）

華視今（17日）舉辦「2022華視新節目發表會」，搶先曝光今年即將播出4部新節目的主視覺海報及短版預告片，《再見之後》演員米可白、楊子儀、張耀仁，以及《上奅台灣歌2.0 經典傳奇》主持人蕭煌奇、《咱台灣的味》主持人荒山亮出席站台；提及春節將至，米可白計劃回鹿港老家的餅舖幫忙，她不覺得辛苦，只是回想過去經驗，為了讓上門消費的客人有賓至如歸感覺，她臉上一直掛著笑容，笑到最後差點顏面神經失調：「我發現自己第3天就笑不出來，笑到臉都僵了，（臉頰）一邊高一邊低。」被一旁楊子儀虧是肉毒沒打好。

米可白、楊子儀、張耀仁在《再見之後》裡有不少對手戲，楊子儀飾演整型醫師，劇情走向浪漫愛情故事，但他的角色性向卻沒那麼確定，一開始喜歡男男戀、之後才發現自己其實愛女生；至於現實生活中對於感情的想法？38歲楊子儀自認「年輕時會覺得肉體超越愛情，但現在年紀大了，親情已超越愛情」。

荒山亮今年接掌《咱台灣的味》第三季主持，坦言出外景對體力是一大考驗，他印象最深刻是一次早上到醬油工廠出外景，因精神恍惚差點跌進醬油攪拌池裡，且他自認口才沒那麼好，節目全程需以台語解說相當考驗他主持功力，「這也是我收獲很多的地方，透過節目拜訪很多餐廳也學習到很多」。

《上奅台灣歌2.0經典傳奇》全新一季由蕭煌奇、曹雅雯及浩子首度合作主持，本季將著重於傳承，不僅改編台語老歌，也會邀請資深歌手與流行歌手合作；蕭煌奇不諱言音樂節目運作困難，主因之一是版權不易取得，「很多老歌因為沒版權所以唱不到，實在很可惜」，之前就曾遇過因節目上要唱的歌沒有版權，而臨時取消錄影通告的情形，相當辛苦。