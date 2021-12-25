新北市政府動保處今天（25日）於板橋車站站前廣場舉辦「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，藝人米可白、高山峰、伊林旗下模特兒等人也到場宣導，米可白也帶著愛犬錢錢來。當主持人在介紹米可白時，新北市長侯友宜誤以為是她愛犬錢錢的名字，竟摸著錢錢喊「米可白！這隻狗難得喔。」侯友宜後來才猛然發現誤會大了。

該活動，米可白也帶著愛犬錢錢來到現場，主持人介紹米可白時，侯友宜誤以為是錢錢的名字，喊著「米可白，這隻狗難得喔。」米可白大喊，「他不是米可白，我是米可白」侯友宜笑到彎腰說，「拍謝啊！拍謝啊！」摸著錢錢表示「你叫錢錢，不叫米可白，拍謝啊！我認錯人了，你比米可白還漂亮。」

米可白也在臉書貼出這段影片表示，這段影片也太可愛了，侯市長好趣味，以後錢錢要改名叫「米可白」，她要改名叫「錢錢」。錢錢賺到了，還跟市長近距離接觸～摸小手。

網友紛紛說，「錢錢變米可白。」、「錢錢一臉莫名其妙。」、「市長你故意的喔。」、「市長好有趣，錢錢好乖。」、「市長還用頭嚕耶。」、「錢錢也太搶戲了！哈哈哈~ 有錢不露白？」