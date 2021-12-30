台中市府稅收金額，近3年來讓市庫收入顯現穩定爬升，市議員朱暖英之前即曾透露，市府稅收有所成長。而國民黨台北市議員羅智強今(30日)則在臉書透露，台中市長盧秀燕替大家把關，從就任以來，人均負債繼續減少，「幫台中還掉了38億5700萬之多！」

羅智強在臉書表示，台中市長胡志強缷任時，市民平均債務是25000元，「而林佳龍只做短短一屆竟將每人債務增加將近50%，每人平均舉債37397元，幸好有盧秀燕市長替大家把關，從就任以來人均負債繼續減少。」

羅智強表示，「有建設還能還債，盧市長，94讚」；他更喊話高雄市長陳其邁，在財政紀律上，不妨向盧秀燕學一學。而此貼文曝光僅一小時的時間，已有1.4萬名網友按讚，不少人都在羅的貼文底下留言表示，「真正有在做事的市長，不是用灑大把錢只做表面功夫」、「清廉即是替人民省荷包」、「台中市長非常棒」、「台中市長好棒棒」。