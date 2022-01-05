台灣基進台南黨部接獲民眾爆料，指在台中目擊國民黨台南市議員謝龍介幫顏寬恒掃街拜票。對此，台灣基進台南黨部主委李宗霖5日痛批謝龍介，「只拚別人的選舉，不拚台南的市政」。謝龍介則回嗆說，如果按此道理，總統、副總統、行政院長都跑來輔選，那不就是荒廢國政，問題更嚴重。

李宗霖表示，目前市府尚有過半數的局處尚未完成預算審查，導致必須加開臨時會；但每加開一天臨時會，都在浪費人民的納稅錢，以及犧牲台南人的福祉，議員理當好好為台南市的預算把關，如此才不會辜負選民對議員的期待。

李宗霖痛批謝龍介不僅未參與未來一年重要的預算審查，替人民把關，更在這個緊要關頭跑去中二選區幫顏家站台，這種不顧台南市政的議員，到底是為台南人服務，還是為顏家服務？這種在重要預算審查缺席的不分區議員，就是將市民的福祉踩在腳底下。

謝龍介回應指出，民進黨動用國家機器傾全國之力輔選林靜儀，這是一場不公不義的選舉，他當然要挺身而出幫顏寬恒。至於預算審查，鑑於往年各局處預算的刪除率僅1％，因此他只抓大方向，並質詢市長、針砭市政，不像有些人都不質詢市長。