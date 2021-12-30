2022台南市長選戰，民進黨現任台南市長黃偉哲積極爭取連任提名，國民黨台南市議員謝龍介雖被視為是參選下屆市長的人選之一，但他直言，若在野的藍、白、無黨不整合，等於把市長寶座拱手讓給民進黨，保送民進黨，如果「藍白合」還有機會一搏。

明年台南市長選戰，藍營迄今沒有人選浮出檯面，謝龍介說，在野黨包括國民黨、民眾黨甚至無黨，如果到現在還不能整合，對在野的這些參選人都是極大的辛苦。他說，民進黨現在的能量幾乎達到一手遮天，雖然民進黨還沒有確定提名市長黃偉哲參選連任，但民進黨主席蔡英文掌控所有提名權，可以說，不管哪一個西瓜出來，對在野黨都是極大挑戰。

謝龍介認為，如果藍、白、無黨能整合，應有機會奮力一搏，他說，整合成功都未必能勝選，只是有挑戰權，但如果整合不能成功，各自為政，那就是等於保送民進黨的候選人。至於如果「藍白合」，他是否願意參選市長？謝龍介沒具體回應，只說藍白整合就是可以一搏，但整合也不是誰說了算，必須各方都同意，滿足各方政治布局。