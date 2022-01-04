無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，正反雙方用力催票，議員鍾小平今拉攏黃復興黨部主委站街，還呼籲民眾黨支持者勇敢投票。罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安今接受廣播專訪時表示，罷免案近期熱度比預期還高，主因是林找來民進黨全力動員，自己把整場罷免熱度升級。

相較民進黨傾全黨之力助陣，國民黨反而靜悄悄，僅定調為公民自決，外界認為罷免案相較台中第二選區立委補選熱度差很多。高毓安認為，比起去年5、6月，選前的熱度已高到讓人意外，林昶佐明明可以冷處理，但近期卻找政黨好友掃街拜票，自己將選舉熱度提高。

高分析，近期很多政治人物替林昶佐站台，甚至連蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都要來站台，和過去前立委陳柏惟的規模差很多，有人認為這代表林昶佐危機感很強，但他直言，罷免案是要讓選民知道需要什麼樣的民意代表，而非找好人緣立委。

高坦言，公民團體資源極少，罷免案最後一周會出動車隊掃街，選前之夜將在西門町紅樓廣場舉辦選，內容主要是回顧萬華在面對去年新冠肺炎疫情最嚴峻時，至於出席活動的政治大咖則還在聯繫，陣容要稍晚才會出爐。

市議員鍾小平今也邀請黃復興黨部主委一同站街罷免，希望藉此穩定眷村票源。（鍾小平提供）

此外，鍾小平今也邀請黃復興黨部主委一同站街罷免，希望藉此穩定眷村票源，由於中正、萬華區約有3000個黨部成員家庭，若以1家平均3人的計算，總體而言可拿到1萬票，他今起會寄出通知信，鼓勵黨員出門投票，期黃復興黨部票票入匭。

另，有民眾反映尚未收到罷昶投票通知，台北市選委會副總幹事余淑𡝮對此表示，中正區21里、8萬3840人，都已發出投票通知單，至於萬華全區、15萬1184人，則會在明天下午5點之前全部送達。