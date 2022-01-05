距離1月9日台中第二選區的立委補選、台北中正、萬華區立委林昶佐的罷免案投票日，剩下最後4天，民進黨今發布執政縣市首長催票影片，基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安，七位地方首長全體現身力挺，呼籲兩區的選民務必出門投票，一起終結惡鬥，守護台灣的民主。

影片中，林右昌市長推薦林昶佐是連續六次獲得評鑑第一名的優秀立委，更是守護國防安全的立委。林智堅市長則提到，林昶佐代表年輕人從政的價值，也替年輕爸媽謀福利。鄭文燦市長也說，把林昶佐留在立法院，終結「報復性罷免」，才是台灣民主該走的路。

翁章梁縣長在影片中力挺林靜儀，說她在台中行醫多年，一定會是人民權益的捍衛者。潘孟安縣長則提及，林靜儀在防疫期間，為民眾傳遞正確的醫療訊息、為屏東鄉親仗義執言，相信林靜儀會繼續為國民，爭取更多福利。

曾和林靜儀同為立法院同事的黃偉哲市長說，林靜儀的認真，他最清楚，林靜儀面對排山倒海的地方勢力，讓林靜儀贏，對台灣的民主很重要。

身為林靜儀醫學院學長的陳其邁市長表示，林靜儀總選最艱難的路，遇到不公平的事，總是跳出來發聲。希望中二選區的鄉親，能夠給勇敢為台灣發聲的林靜儀，進入立法院。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，七位縣市首長站在施政第一線，也和林靜儀、林昶佐分別相識多年，這次特別拍影片相挺、催票，請大家一起分享轉發影片。1月9號，台中第二選區和台北中正、萬華區的朋友，務必出門投票，靜昶守護，終結惡鬥。