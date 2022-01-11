立委林昶佐罷免案日前因未達投票門檻而遭到否決，推動罷免的當地議員立委鍾小平為認為國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹應負責，不過國民黨青年部前副主任詹為元就在臉書發文，透露黃呂錦茹在私底下做了許多事情，反嗆鍾小平「把你的回復黨籍申請書收回去吧！」

針對黃呂錦茹遭指應該為罷免案失利負責一事，詹為元昨（10）日晚間在臉書發文，透露在投票前兩周接到市黨部的電話，告知「清林散昶」有活動，黃呂錦茹希望新參選的人可以過去幫忙，讓詹為元心想「原來黨部一直都有在運作！」

除此之外，詹為元指出活動結束後再度接到黃呂錦茹來電，本以為對方是要問選區的事情，想不到該通電話是為了感謝大家前去幫忙，「老實說，我出的力很少，真不敢當。主委親自打來，說明了她對這事的重視」。

詹為元說，黃呂錦茹是敗選後會吃不下飯跟睡不著覺的人，指出對方不只為國民黨付出很多，還願意屈身二線，把主要的站位讓給年輕人，只希望可以讓大家多曝光，「不搶在鎂光燈之前，實實在在的給罷昶團體幫助與支援」。

而針對鍾小平在敗選後抓戰犯的行為，詹為元指出「清林散昶」原本就已經成立了，結果鍾小平為了滿足自己的政治私利硬要另起爐灶，質疑「兩個公民團體的分裂不就你造成的嗎？」並怒嗆「我只想說選前私心，選後補刀的人，還是別回國民黨了吧，我們不需要你這種人！」

詹為元表示，國民黨現在要的是團結，不是挑撥離間、撥弄是非，對鍾小平喊話說「把你的恢復黨籍申請書收回去吧！」