國民黨在台中市立委第二選區補選敗選，國民黨主席朱立倫表示，所有失敗責任他一肩扛起，選輸了被罵應該，並表示辛苦、努力的是大家和候選人。前國民黨青年部副主任詹為元表示，一場補選結束之後，意外造成二桃殺三士，包括顏家被塑造成大壞蛋、台中市長盧秀燕也被抹黑、國民黨主席朱立倫則引來不少藍營支持者不滿。

詹為元13日在《Yahoo論壇》撰文表示，這次中二選區的補選，整個顏寬恒家族從上到下，只要有家族親戚關係，或者助理關係、朋友關係，甚至過去已經定讞的司法案件，都重新被起底出來檢視與討論。綠營就是要把顏家塑造成大壞蛋。

詹為元接著表示，幾個關於顏家疑似違建的案子，就是綠營「項莊舞劍、意在沛公」的目的，由於主管機關涉及台中市政府，因此，台中市長盧秀燕的態度變得至關重要。除此之外，綠營也透過顏家財產的問題來質疑台中市捷運設站的問題，進而透過同一套手法來抹黑盧秀燕。

詹為元指出，綠營意外殺到的第三士就是國民黨主席朱立倫，朱立倫第一時間選擇由文傳會代打，引起不少藍營支持者不滿。雖然朱立倫接任黨主席僅3個多月，面對短時間內多場高強度選戰，付出苦勞不少，但是身為領導者，仍應有一肩扛起的「態度」。

詹為元認為，這次藍營支持者不滿的危機不僅針對朱立倫一人而已，而是會影響到整體對國民黨的不滿以及恨鐵不成鋼，最終恐導致九合一選舉的選票出走潮。