民進黨中執會12日通過2022直轄市長徵召辦法，未列入「現任優先條款」。資深媒體人黃暐瀚則點出2022年地方選舉可能的變數，包括衛福部長陳時中到底選不選、會選哪裡？以及前交通部長林佳龍有可能選台北市長嗎？

黃暐瀚13日在中天新聞《大新聞大爆卦》節目中表示，2022選舉有幾個關鍵人物要注意︰陳時中到底選不選、以及會選哪裡？他會選台北還是桃園，或者是到新北去選。民進黨立委蘇巧慧會不會選新北市呢？另外還有一些變數，包括萬一新北市長侯友宜不選2022，2024直接去選總統？以及行政院長蘇貞昌若被換掉，變成不是院長，他不能再選新北市長嗎？如果侯友宜不選新北市長，蘇貞昌會選不上嗎？

黃暐瀚接著表示，也要注意2022林佳龍的走向，台中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀當選後，民進黨台中聲勢大漲，8個立委有6個是民進黨，可是林佳龍看起來不想選台中，那他會選台北嗎？他如果選台北，會對國民黨台北市長選戰熱門人選、立委蔣萬安造成什麼影響？蔣萬安、台北市副市長黃珊珊兩人票數若拉近，兩人分掉選票後，萬一民進黨出現強棒，比如林佳龍或是律師謝震武，國民黨還能拿回台北市嗎？黃暐瀚也認為，前高雄市長韓國瑜也許在過年前、或是過年後，應該會有民調公司把他放進台北或桃園的民調當中。