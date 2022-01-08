【LIVE直播】清林散昶！ 張亞中同台趙少康喊罷免林昶佐

罷昶總部今晚選定西門紅樓前廣場舉辦選前之夜「散昶最終戰」。（張鎧乙攝）

現場聚集約200名支持者，總部也準備大量「罷昶菜瓜布」當作罷免小物。（張鎧乙攝）

張亞中請支持者上台一起喊口號。（張鎧乙攝）

「林昶佐回去唱歌！」無黨籍立委林昶佐罷免案明日投票，罷昶總部今晚選定西門紅樓前廣場舉辦選前之夜「散昶最終戰」，眾人口號喊得震天價響，前往聲援的政壇大咖、孫文校長張亞中強調，罷免林昶佐並非報復性報免，是因為人民再也受不了他，反觀民進黨大頭紛紛趕來聲援，將罷免打成政黨對決，這種只顧選票不顧人民性命的政權，應該要唾棄。

今日來賓有張亞中、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康、在地前立委林郁方等人，國民黨地方黨部主委黃呂錦茹早早到場聲援，稍晚黨籍議員郭昭巖、應曉薇、吳志剛、徐巧芯等人也會到場聲援。現場聚集約200名支持者，總部也準備大量「罷昶菜瓜布」當作罷免小物。

張亞中表示，罷免方今日在西門做最後努力，為得是明日能成功罷免林昶佐，因為罷免這件事對民主政治非常重要，大家都希望台灣民主越來越好，過去國父孫中山除讓人民擁有選舉權之外，對於不好的官員也可以行駛人民最重要的罷免權。

「罷免權不是報復！」張亞中強調，罷免不是剛選出官員，就馬上拉對方下來，像前高雄市長韓國瑜就是如此，好不容易選上了，板凳還沒坐熱，民進黨卻在背後推動罷免連署，因為綠營擔心被盤據20年的高雄被搶走，這就叫做報復罷免，但林昶佐不是，是人民再也受了他了。

張亞中說，林昶佐作為中正、萬華區選出來的立委，在疫情逐漸擴大時卻繼續唱歌，視人民死活於不顧，這是不對的，今日來支持罷免的鄉親並非代表哪個政黨，大家都是小老百姓，路見不平拔刀相助，因為罷免絕非政黨對決，這才是真正的民主政治。

張亞中痛批，民進黨很惡劣，將所有選舉、罷免打成政黨對決，這幾天蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副總統賴清德等人都跑到萬華來，如果林昶佐早半年把這些巨頭找到萬華來、避免疫情問題，今天就不會罷免他，如今疫情越來越嚴重，這些人不在府院裡好好幫老百姓防疫卻去選舉，「這是怎樣的執政黨？什麼事情都比不上選票，人民生命不重要，這種政權要唾棄。」