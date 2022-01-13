臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「雙殺」，黨主席朱立倫的責任問題引發討論。朱12日在臉書發文宣示「失敗一肩扛起，制衡絕不放棄」，強調所有的挫折、失敗他一肩承擔，但民主制衡的道路絕不放棄也不能終止。媒體人黃暐瀚本人親自留言「主席，加油！」引發網友討論，有人認為看了相當感動，有人則認為黃立場靈巧。

朱立倫12日在臉書發文，高喊「失敗一肩扛起，制衡絶不放棄」，稱中二選區立委補選與北市第五選區罷昶案失利，所有的失敗責難，他必須、也一定一肩扛起。朱表示，選輸了就是他努力不夠，被罵應該，大家的批評也是對的，他們該改的、該做的，一定要痛定思痛去改、認真努力去做，但黨的腳步一步都不能停歇，而眼前最重要的，就是年底的大選。

朱立倫重申，「黨是屬於大家的，絕對不是屬於任何個人」，一定要大家一起共同來努力、共同來參與、共同來決策，才能讓黨發揮最大的力量；所有的挫折、所有的失敗，他一肩承擔，但是民主制衡的道路絕能不放棄，也不能終止。

此文獲超過1.1萬人按讚、超過4800則留言，多位國民黨籍民意代表都有親字留言表達支持與認同。其中，黃暐瀚留言道：「責任一肩擔、榮辱一起扛！愛土地、愛台灣、捍衛中華民國！主席，加油！」黃的留言引發熱議，網友紛紛回應：「看到『主席，加油』這四個字好感動」、「中道誠懇的媒體人，支持暐翰」、「說得真好」；但也有網友回應：「靈巧」、「暐瀚哥不是才罵人拍桌嗎？怎麼現在又那麼支持了？」「上次賴清德換封面照你不是也去留言祝福嗎？」