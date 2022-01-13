台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「雙殺」，黨主席朱立倫的責任問題引發討論。國民黨台北市議員擬參選人詹為元表示，他近期在地方走動時，最常聽到民眾對他說「國民黨要加油啊！」他能感受到這句話背後的無奈。詹認為，國民黨失敗了就該負責，但負責絕非下台一走了之，國民黨須改變，但這改變的過程，不是朱立倫一個人的事情。

詹為元12日在臉書發文表示，近期在地方走動時，最常聽到支持者對著他說「國民黨要加油啊！」他能從這句話感受到他們的無奈。詹強調，每次選舉失敗時都應要負責任，但這責任絕對不是「下台」拍拍屁股一走了之的不負責，也不是口號式的「我負全責」等好聽的言語。

詹為元指出，失敗了就應該檢討，檢討不是虛應故事的拿以前舊的報告來抄，而是誠實的面對自己的短處，改正自己的過錯，例如空戰支援的時機過晚、整體論述沒整合並有層次的回擊甚至反擊到主動出擊、地方組織動員的不協調、整個黨在公共議題與價值選擇不到位等，其實每一部分都是大工程，但唯有一步又一步的改變，國民黨才有希望。

對此，詹為元直言，這改變的過程，不是朱立倫一個人的事情，不是江啟臣一個人的事情，不是趙少康一個人的事情，不是韓國瑜一個人的事情，而是整個國民黨的事情，不分你我、將小我放下，大家一起努力的成果。