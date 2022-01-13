國民黨從4大公投、中二、罷昶等選舉一路輸，黨主席朱立倫的責任問題引發討論，黨內湧現檢討聲浪。國民黨台北市議員羅智強今(13日)在臉書透露最新行動，他決定租一台「希望公車」，對還堅守監督使命的在野夥伴獻上祝福。

羅智強指出，人微言輕、人單力薄、一台公車、一個希望，希望大家不要灰心，希望大家繼續努力。此文曝光四小時的時間，已有1.1萬名網友按讚，不少人說，「國民黨像你這樣的人多一點就好了」、「勇者無懼打壓」、「永遠抬頭，絕不讓敵人看到我們的輕言放棄」、「好的開始，是成功的一半！讓大家看到希望」。

而國民黨主席朱立倫昨則在臉書表示，面對台中二選區補選，以及中正萬華罷免的失利，再一次的向大家報告，所有的失敗責難，他必須、也一定一肩扛起，選輸了，我努力不夠，被罵應該，大家的批評也是對的，我們該改的、該做的，一定要痛定思痛去改、認真努力去做。

對於朱立倫的臉書貼文，羅智強在另一篇貼文則說，自己要向支持者道歉，也努力不夠，大家生氣、責備都是天公地道，我們真的有很多讓大家失望的地方，但生完氣後還是要扶起彼此、包紥身上的傷口、拍拍彼此的肩膀，為我們該擔起的制衡責任，奮力前行。此篇貼文也已有1.5萬名網友按讚。