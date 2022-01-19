黃暐瀚談民調。(取自POP Radio聯播網YT頻道)

根據最新政治人物聲望民調結果顯示，新北市長侯友宜仍有7成滿意度，再度居冠，其次為衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。媒體人黃暐瀚18日在廣播節目中分析該民調後表示，柯文哲在一年過去之後，在40歲以上族群的滿意度有大幅增加，且國民黨支持者對柯文哲滿意度，居然還大增22個百分比，所以說「民眾黨正在吃國民黨的票」。

《TVBS》公布最新民調結果顯示，滿意度第1名由侯友宜拿下，接著是陳時中、柯文哲。黃暐瀚18日在其主持的廣播節目《POP撞新聞》中說，對比《TVBS》去年4月做過一次民調，可以發現侯友宜在20至29歲族群中，滿意度上升5個百分點，年輕人對侯友宜的支持度是增加的，年輕人其實就是投票主力，現在台灣來講不是年輕人不投票，而是踴躍投票。

黃暐瀚說，侯友宜滿意度民調部分，從去年四月到今年一月，50-59歲族群大幅下滑14個百分點，60歲以上則是掉了4個百分點，30-49歲族群則未改變；至於政黨傾向部分，黃暐瀚指出，民進黨支持者對侯友宜滿意度增加3個百分點、民眾黨也增加8個百分點，現在來了，國民黨的支持度減少10個百分點，但侯友宜反而在民進黨跟民眾黨這兩塊獲得了支持度。

至於民調排名第三名的柯文哲，黃暐瀚說，在這一年過去之後，在40歲以上族群的滿意度有大幅增加，侯友宜在國民黨部分下降10個百分點，國民黨支持者對柯文哲滿意度，居然還大增22個百分比，所以我說「民眾黨正在吃國民黨的票」。