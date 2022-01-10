中二補選、罷昶藍營雙輸 朱立倫「沉默5秒」致歉：任何失敗責難我一肩扛起

中二立委補選、林昶佐罷免案兩項選舉結果都對藍營不利，國民黨主席朱立倫沉寂一天後，今（10）早終於現身，說任何失敗都一肩扛起，但對於民主制衡的道路絕不會終止。除此之外，朱立倫也透露農曆春節後國民黨就會提出完整的提名委員會等，來面對最重要的2022縣市首長選舉。

朱立倫表示，這次選舉的表現不如理想，他透露昨天已在第一時間打電話給顏寬恒、顏清標及多位黨公職人員，感謝所有人的辛苦及努力，他也向所有的支持者道歉，說對於任何失敗或責難都會一肩扛起，讓國民黨更好、更強。

針對顏寬恒被如同空降的林靜儀擊敗，朱立倫說這代表國民黨要更努力，爭取更多中間選民、淺藍選民及年輕人的認同，讓他們願意站出來，接下來除了藍營自己要團結外，也要整合更多反對民進黨「鴨霸」的朋友，大家一起努力才有機會打敗擁有「海陸空、府院黨、網軍、媒體的民進黨」。

至於為何選後一天才在台南現身受訪，朱立倫解釋是原訂行程，認為對於國民黨在2022的布局來說，最困難的地方就是台南，因此會從最辛苦的地方儘快提出候選人，透露農曆年後就會提出完整的提名委員會、提名協調策略小組等，並傾聽基層的聲音，透過一步一腳印才可能從谷底翻身，「每天沉浸在彼此互相指責、攻擊，並不能解決問題」。