國民黨主席朱立倫和民眾一同騎腳踏車。（趙雙傑攝）

國民黨主席朱立倫和民眾一同騎腳踏車。（趙雙傑攝）

中廣董事長趙少康日前不滿黨中央對「福島食品」態度，怒轟黨主席朱立倫一定要出來講清楚。對此，朱立倫強調，對於任何有可能傷害國人健康一絲一毫的，國民黨絕對百分百反對，民進黨若以所謂的交換國際政治利益，國民黨絕不會認同。

朱立倫今參加台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動受訪時表示，國民黨所堅定的立場就是民眾健康安全是最重要的，他們也會由國民黨中央跟地方，還有黨團以及智庫結合起來，一個最強的團隊，在加上專業的團隊，一定要蒐集所有科學的證據，提出最堅強的數據，捍衛民眾的健康。

至於國民黨是否檢討未來路線，朱立倫認為，現階段國民黨最重要的路線就是跟民眾站在一起，國民黨最重要的路線是愛這塊土地、愛台灣，把所有民眾關心的健康、安全、民生所有議題，跟民眾站在一起，「這就是我們的KPI」。

朱立倫重申，持續地在基層努力，下鄉或跟民眾站在一起，前一段時間不管在南部、在中部、在北部都一樣，他會持續來努力，跟所有的人民站在一起。