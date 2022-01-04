立法院臨時會1月5日至28日，民進黨團預估處理《地制法》第四條修正草案、修憲委員會、總預算案等。對此，民眾黨立委蔡壁如今批評，藍綠兩黨該審預算、法案時，寧願惡鬥佔領、打架，卻不願意做好立法委員依法審議的基本職責，休會期才卯起來猛塞案子，把臨時會常態化，讓人傻眼、無言。

蔡壁如指出，去年12月23日，總預算逕付二讀協商結論，國民黨不願意把「依照預算法時程」納入協商結論，讓人懷疑國民黨嚴審預算的決心：是真的想好好審預算，還是打假球，把杯葛預算當成政治鬥爭的工具，難道依法審完預算很難嗎？呼籲立法院長游錫堃，國家正常化應該從國會正常化開始。

依據立法院組織法第六條規定，遇重大事項，得召開臨時會。蔡壁如質疑，民進黨團聲稱有10項法案都是「有迫切需求」，請問篩選標準為何，民進黨說的重大才是重大？民進黨說的迫切才是迫切嗎？

蔡壁如說，民進黨政府如果真的在乎經濟發展、世代正義、少子化、地方治理、基本人權，難道氣候變遷法、囤房稅、財政收支劃分法等不重要、不迫切嗎？民進黨標準不一的恣意修法，不是為了國家長遠發展，只是想讓爭議性法案矇混過關。

蔡壁如痛批，民進黨團不僅把臨時會常態化，甚至只要朝野協商不成，執政黨就只會把在野黨扣上「反對修法」的大帽子，把所有責任推給在野黨，就可以無事一身輕，民進黨這種政治爛戲，實在大可不必。