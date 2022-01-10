台中市第2選區立委補選開票結果出爐，最後由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，而國民黨的顏寬恒則獲8萬912票敗選，投票率58.26%。

中二立委補選結果揭曉，國民黨顏寬恒敗選，雖然落敗，但仍打了漂亮的一役，恭喜林靜儀勝選。民進黨集府院黨之力於一身，靠著行政資源及負面選舉，將顏家打成黑道，集特權、黑道爭議於一身，操弄網軍和媒體，加深去中和亡國感，更要命的是，這次補選再次證明民進黨實在很會選舉，即使治理無方，空降外人，但仍舊險勝；同時也顯示地方派系式微，國民黨從上到下出現結構性失靈，朱立倫主席的領導力更是岌岌可危，倘若選民不覺醒，反中民粹不改，恐怕國民黨未來選舉將是步步驚心。

台中市雖氣溫仍僅16度，但天氣晴朗，故民眾湧入投開票所；另外也由於疫情升溫，現場防疫措施也相當嚴謹，不敢絲毫大意，總的來說，選務作業圓滿成功。此次中二選區為台中市沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰等5區，共計設置258個投開票所。總選舉人數共29萬5985人；立委候選人共有5位，依號次為張烱春、林金連、李昇翰、林靜儀、顏寬恒。

此次的投票率58.26%，高於去年底陳柏惟罷免案投票率51.72％。這說明民眾投票意願高，選舉表態高於負面罷免表態，民進黨用盡執政資源，綠營在中二區挾公投全勝氣勢，選票基本盤有所擴張。林靜儀力克顏寬恒，不是候選人個人出了問題，而是台灣社會已經整體陷入民粹、反中、反國民黨的集體漩渦中，就連民眾黨挹注，也挽救不了頹勢，台灣未來受苦受罪是可以預期。

台中市第二選舉區立委補選的起因是因為陳柏惟罷免案（刪Q案），台灣基進黨的陳柏惟遭該區選民楊文元依《公職人員選舉罷免法》程序進行之罷免案。2021年10月23日進行投票時，總投票人數為29萬4976人，最終結果為同意票7萬7899票，不同意票7萬3433票，投票率51.72%。由於有效同意票數多於不同意票數且達台中市第二選舉區選舉人總數1/4（7萬3744），故此罷免案通過，陳柏惟於10月28日正式解職，才有2022年1月9日舉行補選。

如果以民眾黨在2020政黨票來說，在台中市第二選區的沙鹿區有13.86%、龍井區13.48%、大肚區12.33%、烏日區12.55%、霧峰區11.48%，民眾黨在中二選區的基本盤有10%以上，而中國國民黨在該區平均有33.21%的支持，民進黨則有約31.9%。但此次補選，民進黨仍保住基本盤，另外加上年輕選票挹注，民進黨策略完全奏效，這對台中市執政的盧秀燕也是一項警訊。

對於顏寬恒的敗選，總體來說，不能怪罪他，也不是單一戰犯與因素，顏寬恒雖敗，但只要持續服務，仍有東山再起的一天。顏寬恒敗選充分展現台灣社會理盲濫情，並非表現投票而是認同投票，也無怪乎蔡政府治國無半招，但仍然老神在在，勝券在握，因為只要把國民黨鬥紅鬥黑鬥臭，便可輕鬆獲勝。

這次補選還不涉及統獨、兩岸關係及外部勢力介入，民進黨雖險勝，但顯然已坐穩台灣龍頭地位，這對美、日和大陸當局來說，充滿不確定變數，也增加台海風險。

儘管顏寬恒敗選，但仍有許多地方殊值探討，首先是行政資源不當介入，等於充分利用執政優勢，以利益來收買媒體和網紅網軍，這種操作模式如果不解決，未來在野都很難選。

其次地方派系式微，雖然顏家長期深耕地方，服務鄉親，顏家人也長期樂善好施，深獲當地鄰里鄉親歡迎，婆婆媽媽叔叔伯伯對於憨厚的顏寬恒都十分喜愛，但執政資源才是真正勝選保證。雖然顏家替鄉親爭取經費，包括地方200多項建設，350億預算爭取，這是鐵證如山的政績，但仍不敵整體行政機器與資源。

再者從罷免開始，電視台就開始罵顏家，抹黑醜化顏家，民進黨為了選舉，汙辱顏家人，汙辱顏阿公和顏阿嬤，但顏寬恒言拙不會宣傳解釋，真的很吃虧。

另外，柯文哲及柯家婆媳雖全力支持，但不容否認，民眾黨在中南部的影響力仍然有限，柯文哲表示「蔡英文跟顏家父子合體照片有少嗎？有利用價值時，說人家是地方賢達；沒利用價值時，說人家是黑道。」這一番言簡意賅的發言，顯然並未打動地方鄉親的心聲，反而不如綠營對於狂打顏家招待所、土地爭議來得有影響。無黨籍這次也全力挹注顏寬恒，特別是高金素梅透露為何現身台中的原因，就是因為「看到整個國家機器在輾壓一人！」，這才是真正問題的關鍵，顏家對抗的是民進黨從上到下的整套機器，是一項不對等的選戰。

顏寬恒的策略是打柔情悲情和服務牌，避免搞成藍綠對決，選前造勢活動都以地方里長、仕紳助陣為主，避免激化對立，影響黑派動員力道。國民黨中央評估尊重顏家想法，分進合擊，將選戰焦點回歸地方議題，訴求在地政策及主打柔性親子牌，強調陸戰及組織戰。反觀民進黨候選人林靜儀造勢活動，雖有蔡英文、賴清德、蘇貞昌等黨內大咖雲集相助，資源利益牌勝過一切。

雖然民進黨林靜儀是空降，犯了地方選舉的大忌，但綠營是團結的；而國民黨各有算計，始終無法團結，縱使戰術正確，也離心離德，難逃敗選，只要國民黨沒有真正的團結，即使黨中央刻意淡化政黨色彩，國民黨內有多方有力人士助講，但仍在同溫層，無法發揮國民黨地方組織基層實力。

總體來說，台灣選舉多次結果顯示，選民想法多變；雖然顏寬恒一路走來，始終對林靜儀未有口出惡言，但卻一直被惡意攻擊、負面行銷淋漓盡致，甚至面對網路酸民及媒體不平對待，顏寬恒都是以平常心看待，保持優雅風度，但從結果來看，足見並不討喜。因此，這是一場民進黨總體戰對抗顏家的不對稱選戰，顏寬恒非戰之罪，只要未來仍持續經營仍大有可為。

這場選戰一方避免藍綠對決，專攻陸戰，降低選舉熱度，顏家單靠固定組織動員票，幾乎沒有中間游離票與空氣票；而勝選的民進黨一方主打炒熱選情，希望投票率能衝高，讓北漂、南漂、外出的人返鄉投票，果然對林靜儀較為有利。故顏家要專攻陸戰、減少空戰，林靜儀則是正好相反，專攻空戰、減少陸戰，雙方策略都沒有錯，勝選的關鍵在於執政優勢與媒體效益。

此外，藍白合作的挫敗，說明選戰一加一不見得大於二，國民黨隱憂完全顯現，只有團結和消除民眾對國民黨疑慮，喚回選民信心，否則未來的選舉在野陣營都不樂觀，台灣將走回一黨獨裁的反民主狀態，更會讓台海局勢產生翻天覆地的變化。期盼民進黨真的以民眾生計為念，勿辜負選民的期待。

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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