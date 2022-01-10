2022地方選舉各政黨陸續展開布局，民進黨立委楊曜今（10）日突宣布，不參選2022澎湖縣縣長選舉，建請中央黨部提名優秀同志，為澎湖居民服務。

楊曜今在臉書以「十步之澤 必有香草」為題發文表示，民進黨從在野走向執政，這是因為從政同志們在不同的職務上落實各自分工的角色，秉持為民眾服務的相同理念，才能逐步取得選民的支持與信任。

對於今年底的澎湖縣長改選，楊曜說，民進黨已有前縣長陳光復與議員陳慧玲表態願意為民眾奉獻所長，因此他將恪守立委職責本分，持續為澎湖的未來發展爭取更多的資源挹注。

楊曜也提到，民進黨中央黨部已成立選舉對策委員會，將展開各縣市候選人的提名作業，而他也表達3點聲明。首先他宣布，不參選2022澎湖縣縣長選舉，建請中央黨部提名優秀同志，為澎湖居民服務。第二，不參與黨內提名的協調工作，在提名作業階段也不會表態支持個別人選。

第三，楊曜說，中央黨部的縣長提名人選一旦確定，將會全力輔選，也呼籲民進黨團結一致為年底五合一大選努力，爭取民眾最大的認同。

楊曜認為，黨內每一位從政的黨員都必須在不同的職務中克盡職守，也要團結一致，才能對台灣人民做出最大的貢獻，並獲得選民的認同與支持；並喊話，分工團結，爭取民眾認同。