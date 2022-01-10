中二選區立委補選和罷昶案落幕，民進黨今天召開選舉對策委員會第一次會議，會中決議，農曆年前將以全力防止疫情擴散為目標，即將舉行的中執會2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

民進黨去年底召開中常會，通過成立2022年選對會，並成立協調工作小組，有別以往，選對會由身兼黨主席的蔡英文親自擔任召集人。

選對會今天召開第一次會議，會中做成兩點決議，包括持續做好執政仍是當前最優先的要務，以及考量目前國際疫情仍然嚴峻，國內也有本土個案，農曆年前以應全力防止疫情擴散為目標，建議即將舉行的中執會，2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。

兩項共識的全文為：

一、12月18日公投及1月9日選舉結果，選對會共同體認，不論對事的公投或是對人的選舉，只要平時努力把執政做出績效，面對挑戰大家團結一致全力以赴，就可以凝聚民眾的認同與信任，再艱難的逆境，也都挺得過去。面對年底地方大選亦復如此，持續做好執政仍是當前最優先的要務，也必能奠定更好的勝選基礎。

二、農曆春節將屆，但考量目前國際疫情仍然嚴峻，國內也有本土個案，農曆年前應以全力防止疫情擴散為目標。今天選對會形成共識，建議即將舉行的中執會，將2022年選舉期程延至農曆春節後，視疫情狀況再行啟動。