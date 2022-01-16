民進黨將選舉時程延至農曆年後再啟動，黨內已著手評估可能人選，雖然前台中市長林佳龍有意戰台北市，不過黨內人士認為，林佳龍在協助林靜儀拿下中二立委補選，在地方聲勢高漲，回鍋挑戰盧秀燕機率大增，反觀陳時中若能守住這波疫情，有助挑戰台北市長寶座。

林佳龍曾表明不會選下屆台中市長，黨內人士表示，林佳龍之前確實對挑戰台北市長的意願較高，不過林佳龍也表明，相信黨內會派出最好的人選。

由於六都已授權由黨主席蔡英文總統徵召，並由選對會負責評估協調，若選對會評估認為林佳龍戰台中有勝算，由蔡英文徵召，林佳龍被動應戰，就不算違背林之前的說法。

根據黨內評估，在林佳龍全力協助林靜儀搶下中二選區立委補選席次後，林佳龍在台中的聲勢再起，這點從林佳龍近日臉書關注和按讚人數大增，地方上也湧現許多勸進聲浪可以看出。

事實上，林佳龍仍持續在關注台中市的發展，在林靜儀勝選不久，即在臉書PO文提到，國道1號高速公路后里至大雅段拓寬計畫，國道1號后里到大雅段，容易塞車，用路人為此困擾。他擔任交通部長時曾要求交通部高公局，進行道路拓寬的可行性評估，近日通過行政院核定，把路變寬，「我們期盼未來能解決塞車問題」。

雖然盧秀燕目前民調支持度較高，但黨內人士認為，盧秀燕在處理顏家違建、調降土地公告地價和社會住宅用地賣給財團等方面已有破口，如果盧解釋不清，對林佳龍回鍋挑戰台北市非常有利。

至於台北市長部分，黨內民調最高的前副總統陳建仁已表明無意願參選，由於近期國民黨的蔣萬安支持度有在下滑，相較之下，去年五月疫情爆發後，民調下滑的陳時中已止跌回升，若能穩住這波疫情，在「三角督」三足鼎立情況下，陳時中出戰台北市勝算較高。

不過黨內人士也坦言，目前疫情正在高峰期，一切以防疫為優先，得等農曆年後再視當時的情勢而定，選舉期程往後延確實有必要。