【每日必看】打嘸高端整台北人? 周玉蔻轟柯P 民眾:我不打 她盡量打@中天新聞 20220120

媒體人周玉蔻不滿打不到高端疫苗，在節目上狂罵台北市政府15分鐘，她更痛批衛福部部長陳時中懦弱、是懦夫，被台北市長柯文哲欺負卻不反擊，是「姑息養奸」。對此，《中天新聞》派出記者進行街頭民調，最多受訪民眾認為「高端剩三百萬劑沒人要欸，蔻蔻愛打盡量打！」

針對周玉蔻的批評，陳時中20日回應：「我不知道她會覺得我姑息養奸」，並強調高端疫苗我們還很多，只要地方把施打點開放出來就可以，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞強烈一點，是善盡她第四權的力量，「我再約她一起去打好了」。

柯文哲則說「辛苦周玉蔻了，CP值滿高的，領這麼少錢做這麼多事不簡單」；至於周連陳時中都罵，柯則直呼「唉唷，是拿哪個派系的錢？」看報表北市預約不到莫德納的人更多。

對於周玉蔻的說法，《中天新聞》派出記者在街上訪問民眾，「打不到高端，周玉蔻轟陳時中太軟弱、懦夫，『縱容柯文哲胡搞瞎整我們台北人』，你覺得？」並提供5個選項讓民眾選擇：

1.高端剩三百萬劑沒人要欸，蔻蔻愛打盡量打！

2.罵得好！挺蔻蔻姐！到底哪裡可以打高端啦

3.預約平台才胡搞瞎搞，莫德納、BNT都搶不到

4.神邏輯！疫苗不是都中央在發…怪柯文哲？

5.蔻蔻跟阿中不是一夥嗎？演這齣只是想罵柯吧

總共有20位受訪民眾參與投票，有8人選擇選項1，3人選擇選項2，1人選擇選項3，6人選擇選項4，2人選選項5。可見民眾大多認為「高端剩三百萬劑沒人要欸，蔻蔻愛打盡量打！」其次則認為「神邏輯！疫苗不是都中央在發…怪柯文哲？」