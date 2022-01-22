加賀美智久（右）替祖雄簽書會站台。粘耿豪攝

祖雄今天舉辦簽書會。粘耿豪攝

祖雄和粉絲合影。粘耿豪攝

來台發展10年的「同志天菜」祖雄上月推出首本寫真書《Be My Hero》，一個月熱銷5000本宣布二刷，他22日舉行簽書會答謝書迷，除了有馬來西亞粉絲訂購一整箱準備寄回家鄉，近來因演出《華燈初上》「中村先生」受到觀眾歡迎的師兄加賀美智久（Tomo桑）也專程到場祝賀，送給祖雄一份和「光」有關的禮物，祝福祖雄繼續在演藝圈發熱發光。

祖雄在《Be My Hero》寫真書中全裸入鏡，大尺度秀出精壯胸腹肌和臀部曲線，健康又性感深獲好評。得知馬來西亞粉絲訂購整箱新書支持，他感動之餘也燃起思鄉之情，希望儘快有機會回大馬謝謝他們，更期待讓爸爸點評他在書中的身材。

他說：「我爸年輕的時候是健美選手，一定要給爸爸評價一下，驕傲一下！」由於這次尺度遠超過之前推出的健身書，拍攝時是否會尷尬或害羞？祖雄說：「之前開會看的reference就很大膽，所以已經做好心理建設，拍攝時就是儘量投入在鏡頭裡，跟拍戲時入戲的感覺一樣，沒有尷尬。」

已有粉絲敲碗許願希望他能出第二本，祖雄大方回應：「好啊！我把目標定在40歲，如果到了40歲大家依然覺得我的身材不錯，我就再出第二本，但其他類型的書，比如料理、健身，這幾年內還是會計畫一下。」

簽書會嘉賓是來台打拚超過20年的師兄Tomo桑，和祖雄同樣熱愛健身跟料理，彼此常互相鼓勵。簽書會上，Tomo桑帶來一份特別禮物送給祖雄，是他在《華燈初上》中，每次去到「光」日式酒家都會開的一瓶酒，加賀美智久說：「祖雄的寫真書大賣5000本，還馬上2刷再版，這麼值得高興的事，一定要開我最喜歡的酒幫他慶祝！」

《華燈初上》是去年底至今戲劇圈的熱門話題，祖雄也是劇迷之一。熱愛表演的他覺得劇中鳳小岳演的渣男「江瀚」，是他最想挑戰的角色：「因為跟我本人的差異很大，應該演起來會很過癮！」

回想這10年隻身在台發展的心路歷程，祖雄感性表示：「剛出道時曾被酸民說過我走紅純粹『靠身材』，但10年過去，現在如果還有人說我靠身材，我反而覺得這是一種讚美！因為要做好一件事10年真的是不簡單，更不用說我的前輩Tomo桑，他維持好身材堅持的比我更久，光是這一點就值得我敬佩。」Tomo桑則大力推薦寫真書：「書中很真實地把祖雄的生活拍下來，是一本男生女生都會覺得好看的作品。」