謝佳見做出虎虎生風的模樣向粉絲拜早年。（羅永銘攝）

謝佳見22日化身「佳議員」出席屈臣氏快閃年貨市集活動，由於他曾在《16個夏天》和林心如合作，私交不錯，他說已看完她自製自演的第2季《華燈初上》，外界好奇劇中凶手是誰，他認為「蘇媽媽是自殺」較有可能，也認為林心如喜歡創新，選的演員都十分精準。他雖未受邀演出《華燈》，但有自信地說：「我扮寶媽媽一定比吳慷仁漂亮。」

近期他的好友們許瑋甯、陳庭妮和Sandy（吳姍儒）都有喜訊，他說和陳庭妮的感情像哥兒們，是一起健身和養狗的好友，當時聽到她婚訊，開心到快哭了，問他是否搶當伴郎或伴娘？他笑說：「伴娘也沒差，好玩嘛，但妮妮很多女生朋友，輪不到我啦。」29日是Sandy的婚禮，他納悶反問媒體，婚宴應該包多少才不失禮數。

受疫情影響，謝佳見已3年沒回馬來西亞過年，他入境隨俗，每年會去中和烘爐地拜拜，「求籤不重要，是求安心」。也說大馬的習俗是，未婚的小孩仍可收紅包，笑言已2年沒收到爸爸的紅包，今年肯定要好好跟他討吉利，希望紅包數目是一部豪車的頭期款。他前陣子剛結束音樂劇演出，被誇歌聲不錯，他盼今年有機會發片也能拍電影，目標是金鐘獎和金馬獎。