由熊（黃安若）和火星（林理惠）所組成的火星熊團體，睽違10年合體推出新單曲〈莆月〉，獻給仍然記得與支持

她們的粉絲朋友。2012年以清新和聲團體發行專輯出道的火星熊，如今在各自的領域發展，黃安若除了有幕前的戲劇演出，也投入戲劇的編劇創作，劇本被在去年創下票房佳績《聽見歌在唱》的電影監製陳鴻元看上，預計今年拍攝，即將在大螢幕呈現。火星投身幕後音樂製作與文學創作，並在去年發行了兩首音樂NFT也獲得不錯的迴響。

〈莆月〉配唱過程中，熊被身為製作人的火星嫌她不夠甜美，甚至直接問了一句「熊當年的聲音呢？妳這十年是發生什麼事啊？」所幸在很短時間內就找回狀態，對黃安若來說這是一首找回初心，同時又融合這幾年的歷練的一首歌，無論大環境怎麼改變，心中仍要保有原本的純淨和期待。黃安若說：「這首歌給我的感覺是，原本以為自己不會喜歡上別人，但發現時已經深陷還無法自拔，但又不想承認的一種傲嬌感，這種傲嬌感跟我自己有點像，在感情中比較被動，就算喜歡也不會說，會偷偷暗戀的那種。」

她出道10年一直沒放棄過對戲劇和唱歌的熱情，這份感受也一直推動著她，期間曾到大陸發展2年多，除了唱歌、戲劇，也接觸了二次元、成為漫畫原形人物、手遊形象代言等，這幾年不設限自己，只要有興趣的事物就會嘗試跟接觸，包括去年開始嘗試寫劇本，是讓我很享受在創作的過程和發掘新的不同的自己。