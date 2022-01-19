近10年來頭一遭，NCC（國家通訊傳播委員會）今天以附附款通過鏡電視新聞台申請案，這是繼2012年7月30日核准UDN新聞台，再有新聞台獲准申設。NCC表示，會要求落實營運計畫，並確保財務狀況維持不受外界干預，也要在官網公開政府標案。

NCC已多年沒發出新聞台執照，上一次是2012年7月30日核准的UDN新聞台，而精鏡傳媒在2019年底向NCC遞件申請鏡電視新聞台，鏡電視審查過程中多次補件，原董事長為《鏡週刊》社長裴偉，不過為了切割《鏡週刊》與鏡電視兩事業體，去年5月間重新申請，將董事長變更成前大眾銀行董事長陳建平。

換了董事團隊，未料去年8月外審會在初審鏡電視時，傳出NCC主委陳耀祥強勢介入，外審委員意見與資料甚至遭到洩漏，引爆罷審風波，直至9月下旬才通過初審。原本外界預期會在10月排入委員會審查，以利年底前上架，但NCC一直拖到11月才排審，進度明顯落後，不過總算在農曆年前取得執照，接下來將力拚上架。

根據鏡電視說法，會先從80台以後的頻道來上架，預計3～5年內移頻到新聞區塊。而鏡電視從明年到2027年的6年間都沒有提出預期獲利時間，有連虧6年的準備。