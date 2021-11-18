高市議員邱于軒與丈夫張簡正偉捲入高市校園營養午餐食材標案疑雲，邱于軒夫妻與台灣基進新聞部主任張博洋、前促轉會專員吳佩蓉槓上，雙方互相提告，張、吳18日再度出招，到高雄地檢署告發標案關係人揭露表涉嫌偽造文書，訴求檢方介入調查，對此，邱于軒則表示相當無奈。

吳佩蓉表示，自己因為揭露張簡正偉違法投標營養午餐標案，卻遭到反告，在訴訟過程中意外發現去年10月之前消費合作社並未要求廠商在投標時檢附事前身分揭露表，直到張簡正偉在9月底發生未揭露身分的爭議後，政風單位才指示消合社須要求廠商在標案中檢附揭露表。

吳佩蓉進一步說明，消合社網站上出現14張檔名開頭都為「20201020」的揭露表檔案，但其申請日期卻是從2019年3月到2020年9月，且揭露表上均蓋有張簡正偉的私章。政風單位今年10月才要求檢附揭露表，但10月前的表單竟突然憑空出現，讓他們有所質疑。

吳佩蓉更懷疑，14張揭露表的檔案名稱開頭均為「20201020」，極有可能是張簡正偉9月被踢爆未揭露身分後，才由某方於10月大量製作或是批次上傳檔案。若此案的揭露表事前根本沒填表，事後才檢附，甚至要求消合社配合上傳，那就違反刑法第214到216條偽造文書等罪。

張博洋提出三項質疑，揭露表上有邱于軒的名字及張簡正偉的私章，揭露表是否為邱于軒填表？而檔案上傳的過程中，邱于軒是否要求不知情的公務員上網登載突然出現的揭露表？若全部屬實邱于軒是否道歉請辭下台，對自己的行為負責？希望邱于軒可以拿出氣魄正面回應。

對此邱于軒則回應，實在相當無奈，吳佩蓉是一個十分喜歡媒體關注的人，張博洋面臨到王浩宇的強力挑戰，也需要媒體聲量，請他們不要扮演民進黨跑龍套的角色，從去年到現在他們就一直把她當成提款機，不過請他們放心，除非他們不相信陳菊的監察院和民進黨的廉政署，相信他們一定不會輕易的放過邱于軒。其他的她不予置評。