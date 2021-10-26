立法院本屆是預算會期，不過外交部長吳釗燮本周訪問歐洲，要回到立法院最快也是一個月後。立法院外交國防委員會召委、國民黨立委陳以信今天表示，這屆國會上任以來，吳釗燮缺席率達二分之一，「畢竟連部長都不在乎外交部預算，立委又何必在乎外交部預算呢？」

陳以信說，後天安排外交部長吳釗燮來專案報告，今天才收到吳部長的請假公文，而且還不是自己請假，是次長代行請假，真是藐視國會。

批吳釗燮頻缺席立院報告 陳以信嗆杯葛外交部預算審查。（取自陳以信臉書）

陳以信指出，吳部長從這屆國會上任以來，親自出席外委會報告的頻率非常低，到目前為止要他來24次，結果只來12次，缺席達二分之一，出席率這麼差的學生，根本應該被退學。尤其這會期還要審預算，吳部長現在跑出國，最快也要一個月後，才能再來立法院。

陳以信表示，既然這個月部長不在家，外交部預算還審什麼審呢？畢竟連部長都不在乎外交部預算，立委又何必在乎外交部預算呢？外交預算都是民脂民膏，只要部長一天不來外委會，就杯葛外交部預算審查，先幫民眾把錢省起來，看部長何時來，何時再來審。