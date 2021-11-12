桃園市地政局明年提撥70億元平均地權基金列為歲入，國民黨議員舒翠玲指出，桃園土地所剩無幾、又連年舉債，動議刪除。民進黨議員陳治文趕緊提出擱置，現場有9名議員，6名國民黨、3名民進黨，3人贊成僅1人反對，預算遭擱置，無法進入刪除表決。舒認為被同黨議員拋棄，氣到宣布「退出預算審查」。

去年該筆預算提撥76億元平均地權基金列為歲入，一度遭藍營提案刪除，因綠營議員未保留發言權遭刪無法救回，不過會後以主席承認錯誤「議事瑕疵」翻盤，讓不少人痛批難看。這次舒翠玲再度提出刪除，同黨議員卻不挺。

舒翠玲表示，前幾天國民黨團還開會說其他黨籍議員議案，可自己決定要不要支持，但是同黨議員提案必須支持，她納悶為何沒人同黨議員一起反對擱置？難道是前幾天刪了客家事務局的預算連連被網軍攻擊就縮頭？她覺得被拋棄，席間宣布退出預算審查。

舒翠玲指出，平均地權基金已經所剩無幾，若要再提撥70億元，未來航空城開發會沒經費可用，到時只能不斷借錢，地政局長蔡金鐘說草漯還有1／3的土地可以賣，不夠的話還有航空城產專區裡的土地，舒傻眼直呼「航空城還沒開始做就想賣地籌錢？」。

李家興也跳出來聲援，他說，審查預算是所有議員的權利，刪除預算也是職責所在，對於網軍的不實指控、造謠、抹黑，他深感遺憾並譴責，希望市府還給議員清白，也請市長鄭文燦公開力挺議員。

新聞處長詹賀舜轉述鄭文燦說法，他表示，聯席審查會是議會審查預算流程的一環，過去很多預算在聯席審查時刪除或是擱置，在二讀會也都順利恢復，請外界不要過度反應，仍希望秉持議會過去的傳統，充分討論、充分對話、充分協商，讓市府與議會達成雙贏。

至於舒翠玲宣布退出預算審查，國民黨桃園市議會黨團總召蘇家明說，有挽留舒翠玲，希望她不要意氣用事，但仍尊重議員的意願。