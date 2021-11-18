勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所18日發布《2021年網路資安大調查》報告指出，在數位轉型加速發展下，近七成（69％）受訪企業表示，今年遭受的網路攻擊較往年有顯著增加之趨勢。

而企業領導者仍計劃持續加速數位轉型之投資，更有超過九成（94％）的受訪企業財務長希望將財務系統或企業資源規劃系統（ERP）遷移至雲端環境。

對於數位轉型帶來大量之的網路風險威脅，勤業眾信建議，企業應秉持著零信任精神建立核心架構，將資安防護意識嵌入各業務中，以全面提昇企業網路安全防護力。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理林彥良表示，去年在疫情影響下，催化企業推動數位轉型的速度，但面對網絡攻擊之挑戰也大為增加，如何在快速變革的科技技術中保持競爭力，將為資安防護的一大關鍵。台灣企業長期位處複雜之政治地緣環境，數位轉型的發展，更加深了網路安全防護的複雜性，在長期企業領導者必須優先考量將網路資安防護納入每項業務裡，以避免網路保護不足所造成的傷害與後果。

Deloitte Global（Deloitte全球）《2021年網路資安大調查》報告，訪問與分析全球近 600 名CXO階級之洞察觀點，進而了解其組織的網路資安準備狀況，希望加強將網路資安防護嵌入每個核心業務之溝通；同時，提供其企業應如何運作的見解，以預先為不可預測的資安風險做好準備。

據統計，過半數企業認為近年資安風險持續增加，已超過前所未有之高；有四成（41％）的受訪的資訊長（CIO）和資安長（CISO）認為，企業處在日益複雜的生態系中進行轉型並獲得市場能見度，是當前所面臨的最大挑戰。尤其過去一段時間遠距與混合辦公模式愈來愈普遍，使企業處於需平衡投資數位轉型以保持競爭力，同時建置保護系統免受資安威脅的挑戰之中。

報告指出，數位轉型（41％）和網路衛生 （26％）是資訊長和資安長在管理網路風險時的一大難題。因此，勤業眾信建議企業應秉持著「永不信任，始終驗證」（Never Trust Always Verify）的概念，以零信任之精神建立核心架構，以來弭平業務、資訊和網路領域之間的差距，從而降低營運複雜度並強化生態系安全，透過Zero Trust之思維建立資安防護措施，引領企業在數位轉型之路順利前進。

隨著駭客攻擊手法層出不窮，企業傾向增加資安防禦預算。研究結果發現，超過七成（75％）收入超過300億美元的受訪者表示，今年將在網路資安全防護投入超過一億美元的預算，這些預算將平均分配於威脅情報、檢測和監控、數位轉型和資料安全等領域。

科技的融合和網路風險增加，刻正改寫資安長的角色。勤業眾信報告發現，在美國資安長直接向企業CEO報告之情形，已從2019年的32％提升至2021年的42％；全球平均統計結果則約為33％。此現象亦反映了資安投入之透明度，將有助提高業務計劃並增進各階主管之的參與度。更重要的是，可有效提升資安長與財務長、行銷長等CXO長官關係，將有助於降低營運風險和共創更安全的客戶體驗。

未來三年，資訊長和資安長將持續優化網路風險管理，其中「資安防護能力（64％）、強化隱私保護能力（59％）、展現合規遵循能力（50％）、提高業務效率和智能化（45％）」，為受訪企業認為是否採用新興技術的驅動因素。而總部位於亞太地區的受訪企業則認為，強化隱私保護能力（63％）是採用新興科技與否之主因，其次則是資安防護能力（49％） 與展現合規遵循能力（49％）。

林彥良提醒，數位轉型涉及組織各業務層面運作，顯見，此為可有效提高業務績效、強化和分散風險的策略。其中，網路資安是一個關鍵的推動因素，將具體且健全的網路策略融於業務核心，不僅有助於實現業務成果，更將減少網路攻擊的脆弱性，打破組織的隔閡，並使各業務單位攜手合作，共同創造網路資安防護榮景。

《2021年網路資安大調查》（2021 Future of cyber survey）報告，由Deloitte 全球（Deloitte Global）和Wakefield Research共同發起，於今年6月6日～8月24日期間，針對全球年營收超過5億美元以上的企業CXO進行網路調查，包括：近200位資安長、100位資訊長、100位CEO、100位財務長和100位行銷長。