近期資金重回成長股懷抱，帶動全球科技型基金淨值迭創新高。投信法人表示，聯準會鴿式退場、科技業旺季來臨、企業加快數位轉型，為科技業增添中長期成長動能，尤其看好AI人工智慧、雲端運算、金融科技、物聯網、電動車、精準醫療等創新應用帶來的投資機會。

根據Morningstar資料統計，國內投信發行的全球科技股票型基金，今年來表現不俗，平均報酬率約14.7％，而且將近20檔淨值陸續創下歷史新高，這些基金大多與創新科技主題相關，淨值漲幅甚至超過2成以上。

第一金全球AI人工智慧基金經理人黃筱雲表示，美國聯準會本月雖然宣布啟動縮減購債，但不急於升息，並且預期通膨壓力可望在明年中左右緩解，被喻為「鴿式退場」，讓投資人大鬆一口氣，資金因此重回成長股懷抱。

科技類股在資金熱潮帶動，以及時序進入第四季傳統旺季、企業投注大量資本加快數位轉型，近期走勢一路衝高。那斯達克指數自10月初波段低點來，上漲11.4％，而扮演創新科技領頭羊的ROBO全球人工智慧指數，同期漲幅甚至達12.5％。

黃筱雲表示，雖然這些創新科技類股短線累計漲幅不小，但是從評價面來看，ROBO全球人工智慧指數本益比仍低於近一年平均值1個標準差，未有過熱情形。

而且，隨著AI應用興起，雲端運算、金融科技、物聯網、電動車、精準醫療等商機正蓬勃發展，預期AI相關企業未來3年獲利將有倍數成長的機會，可望為股價提供上漲動能，中長線投資潛力值得期待。