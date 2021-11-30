元宇宙進入日常生活，全球運動科技市場規模2028年上看362億美元，行政院已決定推動運動科技產業成為下一個兆元產業，目標2030年運動科技產業產值破兆元，達1.3兆元，科技部長吳政忠30日表示，有信心運動科技產業的產值會成「非線性成長」，「希望2030年的產值比1.3兆元多一些」。

行政院科技會報辦公室30日舉行「台灣運動x科技產業策略會議」，科會辦執行長蔡哲良提出2030智慧育樂達到「Sports Everywhere」的願景，在任何地方都可以從事智慧運動，目標技術領先，打造尖端育樂示範場域，產值倍增到1.3兆元，並將從三大方向強化跨部會協力衝刺運動科技成果、引導跨域新創投入智慧育樂、建構以消費者導向的運動參與生態系。

智慧場館、科技觀賽、科技競技等領域的IoT、AI、評分輔助等應用逐步成熟，需求持續提升，經濟部工業局表示，全球運動科技市場將從2021年約122億美元，成長至2028年362億美元，近三倍成長，2018年美國運動產業規模達5397億美元，較同年全球半導體產業約4680億美元龐大，商機可期。

行政院今年4月已核定發展運動科技產業推動策略，「台灣運動x科技產業策略會議」30日邀集產官學界，就發展運動科技產業的政策方針凝聚共識，蔡哲良指出，將從五大方向推動運動科技產業。包含：軟硬整合，虛實融合；推動運動科技跨業合作，建立運動科技生態系；科研成果擴散至產業；數據整合，跨域人才；打造創新應用，爭取國際輸出；運動文化、 賽會推廣、資訊安全。

在跨域整合方面，經濟部次長林全能說，將加速法人與產業技術能量整合，透過政策推動與跨部會合作，健全運動科技生態系發展；並以我國科技與運動產業優勢，推動軟硬整合及發展運動科技商模，打造具國際競爭力的解決方案；藉由設計演譯力，發展運動科技未來營運與服務流程，加值並提升台灣在國際上的品牌聲量。

在擴大應用方面，林全能說，將建構創新實驗場域，推進民眾使用內需，聚焦四大應用領域，科技觀賽、科技健身、科技競技和科技訓練。

至於輸出國際，林全能說，將健全產業生態系發展，推動旗鑑級示範應用，將國際賽事或展會作為創新應用示範場，提升產業國際輸出的機會。