全訊科技(5222)前11月合併營收為8.42億元，年增32.91%，由於第4季為國防標案出貨高峰期，全訊科技預估，第4季營收可望較第3季成長；公司擴建二廠今年底將完成內部裝修與設備進駐作業，預估明年第1季開始量產，擴產完成後，總產能可望增加1倍以上。

全訊為砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA)製造廠，是目前國內唯一家專業化合物半導體整合元件(IDM)公司，多年深耕砷化鎵(GaAs PHEMT)及氮化鎵(GaN HEMT等化合物半導體製程，提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶從1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度客製化功率放大器(PA)相關產品，受惠國防相關PA模組及次系統出貨量提升，全訊11月合併營收為7884萬元，年增7.63%，累計前11月營收為8.42億元，年增32.91%，雙雙創下歷年同期新高。

全訊表示，公司今年在國防軍工相關功率放大器(PA)整合模組及次系統的出貨量持續提升，目前公司承接政府國防標案占營收比重超過8成以上，隨著第4季進入國防標案出貨高峰期，單季營收可望較第3季成長；由於國防軍工產品的標案規格嚴謹，認證期間長，進入門檻相當高，供應商更換不易，公司在國防工領域的訂單能見度已達2024年。

除國防領域，全訊近期在商用產品方面亦有斬獲，公司從去年開始積極布局商用5G小型基地台及低軌道衛星通信用的毫米波PA產品，目前已開始針對國內及國外一線客戶進行送樣測試。

隨著國防與5G商用兩大產品線快速發展，公司擴建的二廠今年底將完成內部裝修與設備進駐作業，預估明年第一季開始量產，新廠擴產完畢後，總產能可望再增加一倍以上。