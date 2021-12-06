晨暉（1271）受惠調節血脂及血糖具有功效的大紅麴銷售力道強勁，自結11月營收以3864萬元，連續八個月創同期新高，年成長68.94％；累計1-11月營收3.52億元，亦為同期新高，年增20.76％。

晨暉與「娘家」品牌合作的「娘家益生菌」系列及「娘家大紅麴」為藥妝店、電商平台明星產品，隨著時序進入冬季心血管疾病好發季節，對於調節血脂及血糖具有功效的大紅麴銷售力道強勁，帶動晨暉11月營收表現亮麗，目前在手訂單能見度高，明年營運展望正向樂觀。

根據ZION Market Research調查顯示，預計到2025年，全球益生菌產業產值將超過770億美元，其中中國大陸市場佔比將超過25%，晨暉看好中國大陸益生菌市場潛力，除了與現有客戶強化合作外，更成功拓展新客戶，11月已開始少量出貨，預期隨著當地客戶數量持續增加以及整體益生菌市場擴大，營收貢獻亦將逐步成長。

晨暉NTU 568紅麴菌株通過美國FDA的新膳食原料認證（New Dietary Ingredient NDI），為目前唯一能在美國合法宣稱功效，並明確標示活性成分含量的紅麴保健產品，近期公司陸續接獲北美客戶之紅麴原料訂單，並將持續與當地品牌商合作，拓展開發新產品，進一步擴大晨暉海外事業版圖。