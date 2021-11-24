由20國集團（G20）國家的監管機構組成的金融穩定理事會（FSB）公布的最新全球30家最具系統重要性的銀行名單，摩根大通重回第四檔位置，仍為全球最具系統重要性的銀行。同時，上榜的四家中資銀行檔位較去年沒有發生變化，中國銀行、中國建設銀行和中國工商銀行仍位列第二檔。中國農業銀行在第一檔。

全球系統重要性銀行體系主要是次貸危機後防範「大而不能倒」問題的解決方案。自2011年起，金融穩定理事會每年都會基於前一年的資料更新名單，同時會對業務評分更高的銀行提出更嚴格的監管要求。

據財聯社報導，今年的名單並沒有太大的變化，入圍的銀行總數依然為30家。評分區間最高的第五檔繼續空缺；摩根大通重回第四檔，也是這個檔位唯一的一家銀行；法巴銀行從第二檔升至第三檔，同樣在這個檔位的還有花旗和滙豐；高盛則從第一檔升至第二檔。

中資銀行方面，中國銀行、建設銀行、工商銀行繼續位列第二檔，農業銀行維持在第一檔。雖然升檔意味著額外增加的附加核心一級資本要求，但大多數銀行在實際操作中早已超過FSB的要求。