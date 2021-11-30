中國社會保障學會、社會科學文獻出版社11月29日發佈《中國醫療保障發展報告（2021）—走向全面深化的醫療保障改革》（下稱藍皮書），指出「十四五」期間大陸勞動年齡人口將淨減3500萬人，等於年均淨減少約700萬人，將導致醫療保險基金支出增加與籌資來源減少，讓醫保籌資機制成為大陸未來10年醫改的重中之重。

該《藍皮書》認為，整個「十四五」期間，重點應當是矯正現行醫保制度安排中的制度性缺陷，建議包含全面取消醫保個人帳戶、制定推進主體各方均衡承擔籌資責任的行動方案、著力推進基本醫保待遇平等等改革。

中國社會保障學會副會長金維剛也表示，現行職工醫保的籌資機制中單位負擔過重，個人繳費不納入統籌基金，導致單位和個人籌資比例長期失衡。下一步改革應通過推進統帳結合制度的統一，建構合理的職工醫保籌資比例。

另據第一財經引述該《藍皮書》也指出，「十四五」期間的大陸老年人口將突破3億大關，從輕度老齡化邁入中度老齡化，每年新發癌症病例約430萬，慢性病患病基數不斷擴大，這必定導致醫用耗材需求猛增，醫療費用中耗材占比也必然呈現上升趨勢，高值醫用耗材使用尤為明顯。