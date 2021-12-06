高雄醫學大學附設中和紀念醫院2年前開辦「青少年親善照護門診」、獲國民健康署通過青少年親善照護機構認證，成為南臺灣第一家獲認證的醫學中心。5日同體系的小港及大同兩醫院也獲國民健康署認證。未來將提供跨領域健康照護資源，幫助青少年度過成長發育的尷尬期。

據2020年內政部統計，我國青少年10至19歲人口總數212萬8330人，僅佔全國總人口9％，顯示年輕族群人口正在減少。青少年在「轉大人」過程中，常面臨學業、同儕及家庭等壓力，甚至被貼上「叛逆」標籤。在不斷轉變與適應的階段，往往需要專業的協助。

高醫副院長黃尚志表示，高醫整合小兒、婦產、家醫及精神等科及相關健康照護資源，組成青少年健康照護團隊，滿足青少年各種健康照護需求。

高醫另也為特殊需求的青少年設立一站式的生殖內分泌整合門診，提供個別化的健康照護。一名18歲中度智能障礙的少女體重上升、月經3個月沒來了，由媽媽陪同求診。高醫考量少女月經不規則的狀況及避孕需求，建議給予荷爾蒙型子宮內避孕器，解決少女母親擔憂。

國健署林宜靜組長表示，醫院組成專責小組推動青少年親善照護，臨床流程清楚且跨專業互動佳，並將評估量表電子化，有助後續評估分析。

高醫青少年醫學科主任及青少年友善醫院推動小組召集人黃瑞妍表示，高醫去年對於10至19歲青少年共服務3萬7695人次，每週開立12診次青少年親善照護門診早午夜間均有，符合青少年彈性的就診需求。