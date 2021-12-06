高市議員黃捷認為，社福機構本該秉持保障弱勢精神，沒想到卻加害自己人，不希望類似事情繼續發生，呼籲社會局全面進場稽查，並提出預防機制。（柯宗緯攝）

該名社工姊姊（中）今（6）日淚訴，弟弟有口語障礙，抱著感恩的心上班，未料宛如在地獄工作，被迫回捐15萬元，但礙於可能失去工作，只好隱忍下來。（柯宗緯攝）

高雄市議員黃捷接獲檢舉新高雄紅十字會，涉及不法薪資回捐長達3年。該名社工姊姊今（6）日淚訴，弟弟有口語障礙，抱著感恩的心上班，未料宛如在地獄工作，被迫回捐15萬元，但礙於可能失去工作，只好隱忍下來。社會局獲報後調查，該機構才吐回15萬元，並將扣罰違約金，終止委辦契約，移請司法機關調查。

黃捷今下午在高雄市議會舉辦記者會，她指出，新高雄紅十字會承辦高市社會局委辦案，依合約載明聘用社工報酬月薪34916元，但新高雄紅十字會每月匯款僅30602元，相當月回捐4000元，違法回捐近3年。

黃捷表示，2019年曾質詢要求社會局全面稽查96件委辦、補助案，時任局長也回報已查無回捐樣態，如今又出現黑數，質疑社會局是業務疏失，還是故意放水？

黃捷認為，社福機構本該秉持保障弱勢精神，沒想到卻加害自己人，不希望類似事情繼續發生，呼籲社會局全面進場稽查，並提出預防機制。

受害社工的親姊表示，家中是中低收入戶，弟弟好不容易找到這份工作，公司卻惡意壓榨，他在工作第2個月後就發現薪資短缺，但怕沒工作才隱忍，最後向公司反應，對方卻說「公司沒錢，你要挺公司」、「我把你當家人、兄弟」等等。

社工的姊姊淚控，公司就是吃定弟弟善良好欺負，除了得不法回捐外，也涉及職場霸凌，要他一個人搬上百件的重物，連一口水都不給喝，現在身心重創，必須要服藥才能入眠，但每天還要到宛如地獄般的職場。

高市社會工作人員職業工會祕書長郭志南指出，受害志工每月回捐3、4000元，但跟社會局舉報後，卻發現有人利用社會局社會救助科離職員工的帳號，修改受害社工年度薪資等資料，明顯社會局內部有人涉嫌偽造文書，企圖掩蓋事實，要求社會局將本案相關單位會計、主管、承辦人涉及偽造文書一案送地檢署偵辦。

社會局回應，獲通報主動聯合勞工局於11月26日稽查，經比對資料，發現「新高雄紅十字會」未核實撥付社工員專業服務費，已在12月3日全數補實社工人員專業服務費，後續將依規定扣罰違約金1萬5500元，並會終止委辦契約，移請司法機關調查。

新高雄紅十字會今發聲明指出，本會於11月26日、12月02日接受高雄市政府勞工局聯合勞動稽查，單位同仁第一時問配合調查並提供各項文件，有關「未核實給付社會局方案社工人力薪資一案」本會承認缺失並立即改進，業於12月3日下午完成補實之全額費用，且輔導輿關懷本位同仁持續在職工作，應承擔之社會責任本會持續配合調查。