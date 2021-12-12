近日大陸一起刑事案件成為網路熱搜新聞，廣西28歲黃姓男子趁董姓前女友吃完感冒藥昏睡，先用其指紋解鎖手機，再拉開董女眼皮用人臉識別功能進入支付寶，將董女行動支付加上銀行帳戶內高達15萬餘元人民幣（約67萬元新台幣）全部轉走。近日法院一審判決，依竊盜罪判處黃男有期徒刑3年6個月，並罰款人民幣2萬元。

綜合大陸媒體報導，黃男因賭博欠債，把腦筋動到前女友身上，2020年12月26日上午，打電話給董女，說要當面商量償還交往期間他向董女借6萬多元的事。

黃男來到董女家中，見其生病，假好心做飯、餵藥，卻趁董女服藥昏睡，先用董女的指紋解鎖了她的手機，接著翻開董女眼皮，用支付寶人臉識別功能進入支付寶，分多次從支付寶餘額和銀行卡轉走人民幣共15.41萬元，最後再將這些錢將轉到自己的支付寶上。離開時，黃男還帶走了董女的手機和一件外套。

董女醒來後發現手機有轉帳資訊，打電話給自己的另一支手機和黃男的電話均無人接聽，便向公安機關報案。2021年4月23日，逃到外地的黃男遭逮捕。

據瞭解，黃男2016年就曾詐欺罪被判有期徒刑3年，緩刑3年。近日，廣西南寧市興寧區人民法院依盜竊罪，判處黃男有期徒刑3年6個月，並罰款人民幣2萬元。