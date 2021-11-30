中鋼子公司中能風場452億元聯貸案在上周募集完成，可說是離岸風場融資在地化的重要里程埤，其中龍頭銀行台銀擔任額度管理銀行，對此台銀指出，中能風場為國內在地化最大規模的離岸風場，透過中鋼子公司專案整合共計27項產業在地化項目，包含40家核心廠商與周邊廠商共有200多家供應商，已為離岸風電國家隊奠定堅實基礎。

這也是台銀繼前年以管理銀行之姿統籌八家公股銀行參與沃旭能源250億元聯貸之後，再度有八大行庫全部下場參與聯貸的離岸風電聯貸大案；台銀指出，為支持中鋼公司投入綠能產業鏈及配合政府推動再生能源發展，繼沃旭能源250億元聯貸案擔任額度管理銀行後，再次統籌主辦中能風場452億元聯貸案並擔任額度管理銀行。

本案由台銀、兆豐、合庫、中信、一銀、土銀共同統籌主辦，邀集14家國內外銀行一同參貸，台銀指出，將提供中能發電開發總裝置容量300MW，約可提供30萬家戶用電量的離岸風場所需資金，簽約典禮於110年11月24日由台銀董座呂桔誠、中能發電董事長王錫欽及各統籌主辦銀行董事長共同主持。

台銀也表示，作為近十年國內聯合授信市場的領先者，深知國內銀行參與相關案件的困難，因此和發起人中鋼與CIP密集溝通，透過聯合授信條款的調整，修訂額度架構並強化發起人對本案所負責任，使國內銀行對本案更具信心，超額募集額度逾200％，並重現沃旭案八家公股銀行全數參與的盛況。

因應國家綠能政策之發展，中鋼公司扛起「產業鏈在地化」之使命，擔任國內離岸風電水下基礎供應鏈的重要角色，並與丹麥商「哥本哈根基礎建設基金」（CIP）共同開發彰化外海的中能風場；近年隨政府推動綠色能源發展，國內離岸風場聯貸案陸續推出，但本國銀行接受度卻普遍不高，台銀分析，最主要由於對產業、融資架構乃至開發商的陌生。

台銀並看好，隨著國內產業鏈的逐步成熟及風機技術的持續提升，預期未來離岸風電將可為國內民眾帶來更為廉價且乾淨的能源，同時國內相關產業鏈也將可提供更多的商機，進而創造民眾、產業及銀行三贏的局面。透過本聯貸案的參與，亦能讓國內銀行同業更加瞭解整個風電產業的運作方式及潛在商機，做為各行庫未來參與相關案件的基礎，促進台灣綠色金融的發展。