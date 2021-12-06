中央流行疫情指揮中心昨天公佈明年一月一日起的疫苗新制，共有二十四個場域人員須接種完整兩劑新冠疫苗，衛福部長陳時中今天重申，新制並非強迫民眾打疫苗，若因個人因素無法接種，可用每周的自費快篩取代，並呼籲國人盡速接種疫苗。

指揮中心昨天公布，教育部、經濟部、勞動部、衛福部轄下的二十四種單位場所人員都應完整接種新冠疫苗，陳時中今天指出，這類場所都是原先開放時就有規定要打一劑疫苗，現在只是將規定提高至接種兩劑。

陳時中說明，過去開放時國內疫苗數量仍有些不足，如今疫苗數量充足，加上覆蓋率已逼近八成，打疫苗是為保護自己，因此要求上述單位人員，自明年一月一日起，都應完成兩劑疫苗接種且滿十四天。

陳時中表示，若曾為確診個案，且持有三個月內衛生機關開立的解隔離證明，可暫免接種疫苗，但仍應在三個月內盡速完成接種；經醫師評估不建議接種疫苗者，或因個人因素無法接種，則要用自費快篩或PCR證明代替，每周都應採檢。

除上述工作場域外，陳時中也預告還會公佈下一波應接種疫苗的場域，同樣會以高風險區域為主，目前正在盤點場域數量中，完成後會對外公布。

陳時中強調，新制並非強迫大家接種，而是要求，尤其打疫苗是對自己好，若不能打那就用檢驗取代，攸關整體社會安全的事情大家都要盡一份責任，越多人打越好，現在打疫苗最主要是保護自己，而保護自己就不會對社會帶來負擔，對自己的好處也最大。