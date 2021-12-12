隨著Omicron變種病毒出現，再度讓新冠疫情狀況詭譎，由於Omicron「集所有突變點於一身」，傳染力比Delta更加恐怖，也讓疫情指揮中心指揮官陳時中猛催「疫苗打氣」，他表示由於多數人都已接種疫苗，就算感染Omicron也可能完全沒有症狀，相反來看，若是沒有接種疫苗、或是完整接種兩劑，就等於讓自己暴露在更高的感染風險之中。

在這樣的情況下，再加上AZ混打開跑、青少年校園接種也即將啟動，都宣告新冠疫苗即將進入新一波的接種高峰，但由於適逢冬天，天氣一冷，許多民眾紛紛摩拳擦掌準備大啖美食，尤其號稱「冬天三寶」的薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，更是許多人的最愛。

但打完疫苗到底能不能吃「冬天三寶」呢？超多民眾在各大社群媒體裡發問，甚至不少人直接到衛生福利部的官方臉書留言詢問，由此可見，大家都非常想吃薑母鴨、羊肉爐、麻油雞暖暖身子，但又擔心會因此「出事」。

鄒瑋倫中醫師表示，「接種疫苗後的1~3周，身體細胞本來就會有些微震盪，因為這是人體從未經歷過的，不管是腺病毒載體、mRNA病毒或滅菌蛋白等，身體打入這些疫苗後，本來就要格外注意日常生活，當然也包括飲食。」

鄒瑋倫說，許多民眾對薑母鴨、羊肉爐、麻油雞有所疑慮，可能是因為直覺「它們都很上火」，但事實上，比起這些食物，許多不良的生活習慣更容易造成身體發炎，例如酗酒、吸菸、熬夜失眠等，還有很多食物也會增加體內發炎因子，例如燒烤、蛋糕、餅乾等等，「這些還比進補的危害來得多！」鄒瑋倫說。

蛋糕、甜點、燒烤、炸物等，也都會增加身體的發炎機會，中醫師直言「可能危害更大」。（圖／報系資料照）

所以，如果有上述不良的飲食生活習慣，接種疫苗本來就容易感到不舒服，絕不是因為喝了一碗補湯才導致不適。不過，這也不代表接種疫苗後就可以大啖薑母鴨、羊肉爐、麻油雞，鄒瑋倫說，「我們還是會勸病人盡量不要吃薑母鴨、麻油雞，因為現代人難免睡不好、工作忙，身體本來就處在疲憊狀態，而接種疫苗也會增加身體負擔，如果又加上進補，如此一下子太多壓力，若是出現症狀，就更難鑑別原因。」

「冬天三寶」中，接種疫苗後較能品嘗的就是羊肉爐，因為中醫觀點認為羊肉屬於溫補的食材，所以不會太過上火，但前提是「不能太燥」，鄒瑋倫建議要多加一些蔬菜搭配一起吃，而且最好接種疫苗10天後再吃，比較不會增加身體負擔。