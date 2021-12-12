中央研究院女研究助理確診，但被匡列者檢測時幾乎都呈陰性，疫情並未擴大。指揮中心指揮官陳時中今表示，這是好現象，感染源確定在實驗室，但社區仍然需要監測。他也透露，這位研究人員操作時並未遵守標準作業程序（SOP），但是否因此感染，目前仍未確定。

陳時中今天下午出席「2021第十五屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」後接受媒體訪，對於中研院女研究助理感染Delta病毒，他表示，正由中研院內部及外部雙管齊下，監測到底是哪裡出問題？

陳時中透露，目前為止，不管是中研院本身或是中央所訂的實驗室操作SOP，問題都不大，主要是執行面有所疏漏。根據被感染當事人的陳述，他被實驗鼠咬了後，急著將手套先脫下，之後再脫下實驗衣，這與SOP不符。

陳時中說，正確的程序是，先脫掉實驗衣，再拿掉手套，但中研院研究人員的操作程序不是這樣，但是不是因此被感染，目前還不敢確定。不過這位研究人員被感染後，相關被匡列的人都呈現陰性，顯示疫情未擴大，這是好現象。

此外，對於Omicron病毒有呈現流感化的現象，陳時中說，新病毒起還會帶來危機，但也有可能是一種轉機。Omicron傳播速度快，但目前並未有重症化或致死率的現象，這是一件值得期待的事情。但期待歸期待，我們還是要嚴陣以待。

有學者認為，全民打兩劑的比例要達到9成，才有辦法因應Omicron的入侵。不過陳時中說，在台灣，打疫苗不是強制，要打到人口的9成，那是做不到的，因為11歲以下的小朋友不打疫苗，他們就占了約1成。不過站在政府的立場，就是鼓勵民眾盡量打疫苗，打好、打滿。

陳時中說，原本要隔6個月才能打第三劑疫苗，但現在決定縮短為5個月，因此第一類人員在12月底就可以打第三劑，之後，會依照專家的評估，讓一般民眾也陸續開始打第三劑。