桃園防疫旅館爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心18日公布館內雖然有過清消，但150處採檢點中仍有1處被驗出環境汙染，遭質疑未落實環境清消。桃園市衛生局喊冤表示，時序上沒有說清楚，環境採檢時仍未進行細部消毒，才會被檢出病毒。

衛生局表示，為確保防疫旅館安全，17日針對案16851擴大回溯防疫旅館，整棟清消前有辦理環境採檢，針對餐車、公共區域、出風口、房內環境等，共計採檢150處，檢驗結果149處陰性，1處確診個案房內陽性。

衛生局解釋，該房間因為曾有確診患者使用過，優先進行大面積噴灑消毒，全館人員撤離後再安排全棟大消毒，不過中央流行疫情指揮中心表示要先做環境採檢，完全清消後才有對比，因此先做了環境採檢。

衛生局說，後續馬上由環保局繼續進駐消毒，做更細部的擦拭消毒作業，確診個案房間至少需清消2次以上，1次為大環境空間噴灑、2次為進行細部擦拭，強調防疫採取高規格，恢復營運前要完成3次環境採檢陰性，該防疫旅館才能恢復營作。

市府18日起連續3日辦理防疫旅館跨局處專家委員聯合輔導作業，針對轄內31家防疫旅館進行輔導查核，將以嚴格標準檢視、加強各環節的防疫工作，並秉持高標準推動各項防疫措施。

有關案16851擴大回溯，衛生局說明，應採470人，已全數完成採檢，其中3位陽性，分別為案16862、案16865、案16872，其餘467人皆陰性。目前隔離351人、自主健康管理71人、自我健康監測48人，相關匡列、擴大採檢及隔離皆已完成。