春節專案12月14日上路，已有民眾開始進入7天居家檢疫時期。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師蘇家彬今提醒民眾，返家建議不代表自由，只能在自己的房間裡面，別因外面有家人就開門用喊的方式溝通，儘量使用通訊軟體，若非的要開門，檢疫者和家人務必全程戴口罩。

蘇家彬表示，最近返鄉的國人陸續增加，開始有人返家進行居家檢疫，我們知道國人大概都已經在海外很久，思鄉心切，我們要提醒檢疫者，返家不代表自由，還是要在防疫旅館不能外出。如果和家人同住也不要接觸，只能在自己的房間裡面，也不要因為在房間，外面有家人，就開門用喊的方式溝通，儘量用通訊軟體。如非的要開門，雙方務必放全程戴口罩，保持1公尺以上的距離，儘量縮短接觸的時間。

另外，蘇家彬表示，檢疫者各人的衣物，儘量自己處理完，在結束檢疫後拿出來清洗。在房間檢疫時，應減少垃圾，如果沒辦法放，已經太滿，則需處理好後包好、綁緊，確定不會污染，再開門拿去外面，同住者則要記得戴手套消毒。

同住者則須注意不可共用房間、衛浴或一起吃飯，加強版自主健康管理。（指揮中心提供）

蘇家彬提醒同住者，注意不可共用房間、衛浴或一起吃飯，這是非常危險的，溝通上應使用通訊軟體。「7+7」方案期間，同住者屬於加強版自主健康管理，如家中有檢疫者，外出應戴口罩、保持社交距離，去哪裡都要紀錄，也不能搭乘大眾交通工具，前往人潮擁擠場所、參加演唱會等，且早晚需量體溫，落實實名制，並在第3、7天自費快篩，這段時間還要特別注意，如果有類似症狀一定要和衛生局聯繫，告知1922，才可以就醫，也要說清楚檢疫狀況，讓醫師判斷。