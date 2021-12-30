直播》疫情恐1月再爆發？陳時中最新說明

國內新冠肺炎本土個案今日+0，新增24例境外移入確定病例，創下今年以來新高，其中19人為突破性感染，另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中表示，新增24例境外移入個案，是今年最高，今年1月的時候也曾單日新增24例境外移入個案，邊境需要嚴守。本月的境外移入個案呈倍數成長，若加入明日的案例，可能將破400例，這對邊境檢疫、計程車壓力都很大，這一關我們一定要守好。防疫全民有責，提醒大家儘快打疫苗、跨年把口罩戴好、回家把手洗好。一旦有破口，疫情就會來得很快。

指揮中心表示，今日新增24例境外移入個案，為11例男性、13例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(12例，案17076、案17078-17080、案17082-17083、案17085、案17088、案17090、案17094、案17096-17097)、越南(2例，案17077、案17098)、英國(案17081)、尼加拉瓜(案17084)、奈及利亞(案17086)、加拿大(案17087)、阿拉伯聯合大公國(案17089)、法國(3例，17091-17093)、泰國(案17095)及日本(案17099)入境，入境日介於今(2021)年12月14日至12月28日。